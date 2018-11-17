«Хочется аплодировать и говорить «молодцы»: Авербух оценил прокат Загитовой на этапе Гран-при в Москве

Москва, 17 ноября. Известный российский фигурист, серебряный призер Олимпийский игр 2002 года, чемпион мира Илья Авербух впечатлился выступлением олимпийской чемпионки Алины Загитовой в короткой программе на этапе Гран-при в Москве.

Авербух поздравил тренера Загитовой — Этери Тутберидзе — и спортсменку с хорошим прокатом. Он отметил, что в столице зрители увидели прекрасно выполненную работу.

«Хочется аплодировать и говорить «молодцы». Конечно, есть, куда еще прибавлять, но сегодня прокат был близок к идеальному», — приводит телеканал «360» слова фигуриста.

Загитова на соревнованиях установила новый мировой рекорд для коротких программ — 80,78 балла. По мнению Авербуха, в настоящее время слишком много внимания акцентируется на рекордных показателях, однако это не совсем корректно. Он объяснил новую систему подсчета баллов, которая была введена только в этом сезоне.