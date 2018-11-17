Посол Саудовской Аравии заявил, что не заманивал Хашукджи в Турцию

Вашингтон, 17 ноября. Посол Саудовской Аравии в Вашингтоне Халид бин Салман заявил, что не заманивал в Турцию убитого журналиста Джамаля Хашукджи. Соответствующие обвинения американской стороны в свой адрес он опроверг в Twitter.

«Я никогда не разговаривал с ним по телефону и, конечно, никогда не предлагал поехать в Турцию по какой-либо причине», — написал он.

Посол пояснил, что в последний раз общался с Хашукджи 26 октября 2017 года. Он обратился к американским властям опубликовать информацию, которая бы разъяснила претензии Вашингтона.

Ранее американское издание The Washington Post со ссылкой на ЦРУ заявило, что отдать приказ об убийстве Хашукджи мог саудовский наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд.

Работавший обозревателем The Washington Post саудовский журналист Джамаль Хашукджи пропал 2 октября. Он перестал выходить на связь после того, как зашел в посольство Саудовской Аравии в Турции. По сообщениям СМИ, Хашукджи был убит в результате ссоры с сотрудниками консульства. Эр-Рияд заявил, что потребует смертной казни для виновных в убийстве журналиста.