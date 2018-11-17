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Украинские силовики два раза за сутки нарушили перемирие — ЛНР

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Украинские силовики два раза за сутки нарушили перемирие — ЛНР

Луганск, 17 ноября. В Луганской народной республике сообщили, что бойцы ВСУ в течение суток два раза нарушили режим прекращения огня.

По информации «Луганского информационного центра» со ссылкой на оборонное ведомство ЛНР, обстрелам со стороны украинских силовиков подверглись районы Золотого-5 и поселка городского типа Фрунзе. 

Отмечается, что военные ВСУ использовали при обстреле 82-мм минометы, вооружения БМП, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберные пулеметы.

Напомним, вооруженный конфликт на юго-востоке Украины разгорелся в 2014 году. После государственного переворота на Украине Донецк и Луганск объявили о своей независимости. В ответ Киев начал вести против республик Донбасса военные действия. Жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Автор: Дарья Смолина
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