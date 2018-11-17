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Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Москве локализован

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Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Москве локализован

Москва, 17 ноября. Пожарные локализовали пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Капотне на юго-востоке Москвы, сообщает Минэнерго РФ.

«В 8.20 пожар локализован. Проводится проливка», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в настоящее время на место происшествия направлена лаборатория УМЛК для замера предельно допустимой концентрации вредных веществ в атмосфере.

Пожар на московском нефтеперабатывающем заводе начался в субботу утром. В экстренных службах сообщали о двух очагах возгорания высотой более 10 метров. Предполагается, что огонь начал распространяться после того, как загорелись установка крекинга и печь дожига.

В настоящее время специалисты выясняют, что стало причиной пожара.

Автор: Василий Котов
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