Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Москве локализован
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Москва, 17 ноября. Пожарные локализовали пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Капотне на юго-востоке Москвы, сообщает Минэнерго РФ.
«В 8.20 пожар локализован. Проводится проливка», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что в настоящее время на место происшествия направлена лаборатория УМЛК для замера предельно допустимой концентрации вредных веществ в атмосфере.
Пожар на московском нефтеперабатывающем заводе начался в субботу утром. В экстренных службах сообщали о двух очагах возгорания высотой более 10 метров. Предполагается, что огонь начал распространяться после того, как загорелись установка крекинга и печь дожига.
В настоящее время специалисты выясняют, что стало причиной пожара.