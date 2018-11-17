Лавров: Запад хочет превратить Балканы в антироссийский плацдарм

Москва, 17 ноября. Страны Запада хотят превратить Балканы в антироссийский плацдарм, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Сегодня предпринимаются настойчивые попытки превратить Балканы в еще один плацдарм против России. От стран региона настойчиво требуют сделать выбор: или с Москвой, или с Вашингтоном и Брюсселем», — отметил он в интервью изданию «Сербский телеграф».

Лавров пояснил, что после окончания холодной войны Россия призывала западных партнеров к совместной работе по формированию архитектуры равной и неделимой безопасности в Евроатлантике, однако Запад от сотрудничества отказался.

Вместо этого, по словам дипломата, западные государства взяли курс на расширение своего подконтрольного геополитического пространства и занялись созданием новых границ в Европе. В качестве примера в подтверждение своих слов Лавров привел события в Югославии в 1999 году. Он напомнил, что Запад, нарушив международное право, бомбил страну, а затем, пытаясь оправдать агрессию, признал независимость Косово.

Затем, отметил глава российского МИД, западные политики втянули в кровавую междоусобицу Украину. Путч в Киеве в 2014 году, по словам Лаврова, был организован в рамках антироссийской линии Запада. Дипломат подчеркнул, что украинские уроки так и не были усвоены, и теперь Запад вновь нацелился на Балканский полуостров.

«Знаем, что на Белград оказывается серьезное давление с целью заставить свернуть взаимовыгодное сотрудничество с нашей страной. Сербские братья уверенно ему противостоят», — подытожил Лавров.

Ранее Сербская народная партия выступила против расширения сотрудничества с НАТО, раскритиковав слова генсека альянса Йенса Столтенберга о «мирной бомбежке» Югославии в 1999 году.

Государственный переворот на Украине произошел в 2014 году. Пришедшие к власти политики заявили о курсе на евроинтеграцию, начав разрывать с Москвой не только политические и экономические, на и культурные связи. При этом Киев стал регулярно выдвигать в адрес РФ голословные обвинения.

Уже больше четырех лет на востоке Украины продолжается вооруженный конфликт. Военную кампанию против ДНР и ЛНР Киев начал после того, как республики объявили о своей независимости. За время вооруженного конфликта его жертвами, по данным ООН, стали более 10 тысяч человек.

Несмотря на минские соглашения и режим перемирия, из республик продолжают поступать сообщения о регулярных обстрелах со стороны ВСУ. Москва неоднократно подчеркивала, что не является стороной внгутриукраинского конфликта в Донбассе и заинтересована в том, чтобы Киев как можно скорее разрешил кризис в стране.