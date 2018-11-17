«Надавите на Порошенко»: немецкий политик призвала Меркель остановить кровавую войну на Украине
Берлин, 17 ноября. Немецкий политик, член Левой партии Германии (ЛПГ), депутат Бундестага Сара Вагенкнехт призвала федерального канцлера ФРГ Ангелу Меркель оказать давление на украинского президента Петра Порошенко и остановить «кровавую гражданскую войну» на Украине. С таким заявлением она выступила в эфире немецкого телеканала.
По словам немецкого политика, Украина «захлебывается в кровавой гражданской войне». Вагенкнехт отметила, что Меркель поддерживает украинское правительство, в котором четыре министра принадлежат националистической партии, которая открыто выступает «против евреев и русских».
Политик добавила, что действующее на Украине правительство начало вооруженный конфликт на юго-востоке Украины. Вагенкнехт обвинила Меркель в поддержке такого кабмина и украинского лидера, который провел президентскую кампанию на «свои наворованные миллиарды».
«И чтобы за это вам не было стыдно, вы обманываете общественность в том, что действительно творится на Украине», — приводит «ПолитРоссия» слова немецкого политика.
Депутат Бундестага напомнила, что вышедшие четыре года назад на Майдан люди требовали покончить с олигархами и коррупцией, а в итоге произошло все наоборот. По ее мнению, действующая в стране власть предала украинцев, а вместе с ней и Меркель, которая поддерживает такое правительство.
«Надавите на Порошенко, чтобы остановить войну против своего же народа», — сказала она.
Напомним, вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в 2014 году после госпереворота. ДНР и ЛНР, отказавшись подчиняться новой власти, заявили о своей независимости. После этого Киев начал вести силовую операцию против республик Донбасса. По последним сведениям, жертвами конфликта в регионе стали более 10 тысяч человек.