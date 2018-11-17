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Пашинян потребует объяснений от Лукашенко и Назарбаева после их слов об ОДКБ

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Пашинян потребует объяснений от Лукашенко и Назарбаева после их слов об ОДКБ

Москва, 17 ноября. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян раскритиковал высказывания президентов Белоруссии и Казахстана Александра Лукашенко и Нурсултана Назарбаева о ситуации в ОДКБ. Он заявил, что потребует от лидеров объяснений.

Такие намерения Пашинян озвучил после того, как Лукашенко на встрече с послом Азербайджана сообщил, что на пост генсека Организации Договора о коллективной безопасности смогут претендовать три кандидатуры, если назначать главу ОДКБ будет Белоруссия.

Назарбаев в свою очередь после саммита ОДКБ высказал мнение, что, согласно уставу организации, новым генеральным секретарем организации должен стать представитель Белоруссии.

Пашинян потребует объяснений от Лукашенко и Назарбаева после их слов об ОДКБ

«Это примерно то же самое, как если бы, например, я пригласил какого-либо иностранного посла страны, не являющейся членом ОДКБ, и рассказал ему о заседании, прошедшем в формате закрытых дверей», — сказал Пашинян, комментируя слова Лукашенко и Назарбаева.

Пашинян добавил, что заявления Лукашенко и Назарбаева противоречат друг другу, и он намерен просить разъяснений от глав Белоруссии и Казахстана.

«Никто не имел права выступать с подобным заявлением, потому что решения в ОДКБ принимаются при консенсусе», — отметил он, призвав к диалогу внутри ОДКБ.

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Юрий Хачатуров в начале ноября был снят с должности по инициативе Еревана. В Армении его обвиняют в свержении конституционного строя в 2008 году.

Автор: Василий Котов
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