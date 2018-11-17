Российский «убийца» iPhone за 7 тысяч рублей вышел в продажу

Москва, 17 ноября. На российский рынок вышел аналог iPhone стоимостью около семи тысяч рублей. Новинку, которую уже окрестили «убийцей» смартфона от Apple, представил отечественный производитель Inoi .

Смартфоны Inoi 5X и Inoi 5X Lite оснащены экраном 5,5 дюймов, вырезом в верхней части экрана и двойной камерой с разрешением 8 Мп. Объем оперативной памяти устройства составляет 1 Гб, флэш-память гаджета составляет 8 Гб.

По официальным данным, цена устройства составляет 6,9 тысячи рублей. Смартфон способен поддерживать две симкарты, работает на операционной системе Android. Приобрести телефон можно в нескольких цветовых вариациях.

Ранее в России начались продажи четырехкамерного смартфона Samsung Galaxy A9.