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Число погибших в пожарах в Калифорнии увеличилось до 74

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Число погибших в пожарах в Калифорнии увеличилось до 74

Москва, 17 ноября. Число погибших в результате лесных пожаров в Калифорнии увеличилось до 74 человек, более тысячи числятся пропавшими без вести.

Накануне в округе Бьютт на севере Калифорнии были найдены тела еще восьми человек. Об этом сообщил в пятницу шериф Бьютта Кори Хонеа.

«Были обнаружены тела еще восьми человек», — сказал он.

Бушующий в Калифорнии пожар уже признан самым разрушительным за всю историю штата. Огонь распространился на территорию свыше 566 квадратных километров, на данный момент он локализован на 40%. В результате пожара были уничтожены более 11,8 тысячи зданий, в том числе 9,7 тысячи жилых домов.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил Калифорнию зоной стихийного бедствия.

Автор: Василий Котов
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