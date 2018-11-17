Число погибших в пожарах в Калифорнии увеличилось до 74

Москва, 17 ноября. Число погибших в результате лесных пожаров в Калифорнии увеличилось до 74 человек, более тысячи числятся пропавшими без вести.

Накануне в округе Бьютт на севере Калифорнии были найдены тела еще восьми человек. Об этом сообщил в пятницу шериф Бьютта Кори Хонеа.

«Были обнаружены тела еще восьми человек», — сказал он.

Бушующий в Калифорнии пожар уже признан самым разрушительным за всю историю штата. Огонь распространился на территорию свыше 566 квадратных километров, на данный момент он локализован на 40%. В результате пожара были уничтожены более 11,8 тысячи зданий, в том числе 9,7 тысячи жилых домов.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил Калифорнию зоной стихийного бедствия.