Опубликовано видео пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Москве

Москва, 17 ноября. Пожар начался в субботу на нефтеперерабатывающем заводе в Капотне на юго-востоке Москвы. Существует угроза распространения огня.

О возгорании на заводе утром экстренным службам сообщили очевидцы.

«Поступило сообщение о факельном горении на НПЗ в Капотне», — уточнил источник в экстренных службах.

Выехавшими на место спасателями было зафиксировано два очага горения, расстояние между ними составляет порядка 50 метров. Как уточняется, на заводе загорелась установка крекинга.

«Действуют два очага горения высотой более 10 метров. Один из них – печь дожига», — добавили в экстренных службах.

Пожарные предупредили, что существует угроза перехода огня на соседнюю установку. Пожару присвоен второй уровень сложности. Спасатели продолжают работать на месте. Причины возгорания выясняются.