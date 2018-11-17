Видео встречи Путина с работниками петербургской аптеки опубликовано в Сети

Москва, 17 ноября. Президент России Владимир Путин встретился с сотрудниками одной из петербургских аптек. Видео встречи было опубликовано в Сети.

Аптеку глава государства посетил в пятницу в рамках своего визита в Санкт-Петербург. После совещания о мерах по повышению эффективности системы лекарственного обеспечения жителей РФ президент решил лично удостовериться в наличии медикаментов первой необходимости в аптеках.

«Мы ехали с совещания, я предложил остановиться», — пояснил Путин.

Заведующая аптекой Ольга Новикова заверила президента, что все необходимые лекарства есть в продаже. Вместе с Путиным в петербургскую аптеку заглянули исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов и глава Минздрава РФ Вероника Скворцова.

Ранее на совещании в Петербурге президент РФ Владимир Путин поручил министерству здравоохранения скорректировать систему по обеспечению лекарствами льготных категорий граждан. Существующую систему глава государства назвал малопродуктивной.