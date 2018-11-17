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ВМС Аргентины обнаружили пропавшую год назад подлодку «Сан-Хуан»

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ВМС Аргентины обнаружили пропавшую год назад подлодку «Сан-Хуан»

Москва, 17 ноября. Пропавшая в ноябре 2017 года аргентинская субмарина «Сан-Хуан» была обнаружена американской компанией Ocean Infinity, сообщили в субботу ВМС Аргентины.

Как уточняется на странице аргентинский ВМС в Twitter, местонахождения затонувшей подлодки было установлено с помощью дистанционно управляемого аппарата, «Сан-Хуан» находится на глубине 800 метров.

«После обследования пункта номер 24, обнаруженного компанией Ocean Infinity с помощью дистанционно управляемого аппарата на глубине 800 метров, было установлено местонахождение подводной лодки «Сан-Хуан», — говорится в посте.

Аргентинская подводная лодка «Сан-Хуан» с 44 членами экипажа на борту перестала выходить на связь 15 ноября 2017 года. Помощь в поисках субмарины Аргентине оказывали несколько стран, в том числе Россия, однако найти подлодку до сих пор не удавалось. Операцию по спасению моряков «Сан-Хуана» завершили спустя 15 дней после пропажи судна, когда стало понятно, что никто из членов экипажа не остался в живых.

Автор: Василий Котов
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