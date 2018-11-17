Разоблачена ложь Порошенко о снайперах из РФ на Майдане | 17 ноября | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Генпрокуратура Украины не нашла свидетельств присутствия российских снайперов на Майдане Генеральная прокуратура Украины разоблачила ложь президента страны Петра Порошенко, утверждавшего, якобы к убийству людей на Майдане в 2013–2014 годах причастны российские снайперы. Соответствующее заявление сделал глава департамента специальных расследований генпрокуратуры Украины Сергей Горбатюк. В ведомстве подчеркнули, что следствие не располагает данными об участии российских снайперов к убийствам людей на главной площади Киева. Этот факт опровергает заявления о «российском следе» в перевороте, звучавшие с 2014 года среди украинских политиков.

Посла РФ вызывали в МИД Финляндии для обсуждения сбоев в работе GPS Посол России в Хельсинки Павел Кузнецов был приглашен в министерство иностранных дел Финляндии из-за скандала с помехами в работе GPS во время учений НАТО. Речь идет о сбоях, имевших место во время крупных учений стран альянса «Trident Juncture» в Скандинавии. Накануне министр внутренних дел Финляндии обсуждал данный вопрос с секретарём Совбеза России Николаем Патрушевым. Министр, подчеркнул, что этот случай не окажет влияния на дальнейшее сотрудничество двух стран. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не располагает информацией о сбоях в работе в работе GPS во время учений НАТО в водах Норвегии.

Инвесторы Facebook призвали Цукерберга уйти в отставку Инвесторы Facebook призвали уйти в отставку главу компании Марка Цукерберга. Соответствующее заявление сделал старший вице-президент Trillium Asset Management Йонас Крон. По его мнению, совмещение должностей генерального директора и председателя является недопустимым. Следствием подобного положения вещей могут стать злоупотребления в экономической сфере компании. Крон добавил, что это наносит репутации Facebook серьезный ущерб.