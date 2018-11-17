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Экономика

Россия увеличила вложения в гособлигации США в сентябре

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Россия увеличила вложения в гособлигации США в сентябре

Москва, 17 ноября. Россия в сентябре нарастила свои вложения в гособлигации США до 14,4 миллиарда долларов. Об этом свидетельствуют данные, которые были опубликованы американским министерством финансов в пятницу.

Согласно документам ведомства, в сентябре объем вложений РФ в ценные бумаги американского правительства увеличился на 400 миллионов долларов: в августе вклад России составлял 14 миллиардов долларов.

В настоящее время первое место по сумме вложений в гособлигации США занимает Китай (1,151 триллиона долларов). За ним следует Япония (1,028 триллиона долларов), на третьем месте — Бразилия (317 миллиардов долларов). В сентябре общий вклад других государств в американские ценные бумаги составил 6,223 триллиона долларов.

При этом Китай сегодня сокращает объем американских ценных бумаг на своем балансе. За год вклад КНР стал меньше на 30 миллиардов долларов.

Автор: Василий Котов
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