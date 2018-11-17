Костин назвал альтернативу форуму в Давосе

Порт-Морсби, 17 ноября. Петербургский международный экономический форум может стать достойной альтернативной Всемирному экономическому форуму в Давосе. Об этом заявил руководитель банка ВТБ Андрей Костин.

Костин напомнил, что для участия РФ в работе швейцарского форума должны быть сняты ограничения для бизнесменов.

«Что касается других форматов, у нас есть формат, у нас есть питерский форум международный, который, вы знаете, привлекает очень много участников из-за рубежа и лидеров государств. И в этом году присутствовал и президент Франции Макрон, и премьер-министр Японии Абэ, и другие руководители из других стран», — рассказал глава ВТБ в рамках форума АТЭС, передает РИА Новости.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг и Андрей Костин получили отказ в участии январской сессии форума в Давосе. Руководитель банка ВТБ намерен прокомментировать отказ в участии, направив в Давос открытое письмо.