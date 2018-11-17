Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что «победителей в войне не будет»

Порт-Морсби, 17 ноября. Лидер Китая Си Цзиньпин на деловом саммите АТЭС заявил, что «ни в холодной, ни в торговой войне» никогда не будет победителей.

В Папуа-Новой Гвинее продолжается работа саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), основная тема которого в этом году — «содействие развитию цифровой экономики в интересах обеспечения устойчивого всеобъемлющего экономического роста».

Сегодня на деловом саммите выступил председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин, который призвал всех участников форума «отказаться от протекционизма и политики однобоких деяний, гарантировать сохранность многосторонней торговой системы».

«История доказала, что в конфронтации, вне зависимости от того, холодная это война, горячая или торговая война, победителей не будет», — подчеркнул китайский лидер.

Как особо отметил Си Цзиньпин, «нет такой проблемы, которую страны не могли бы решить путем диалога и консультаций».

Напомним, Китай находится в состоянии так называемой «торговой войны» с США, которая началась после того, как Вашингтон в июле нынешнего года ввел повышенные таможенные пошлины на импорт ряда наименований товаров из КНР. В ответ Пекин ввел собственные пошлины на тот же объем американских товаров. Страны еще раз «обменялись» пошлинами в сентябре текущего года.

Как сообщало Федеральное агентство новостей, в начале ноября президент США Дональд Трамп поручил начать разработку возможных условий для достижения торгового соглашения с Китаем.