«Только на мове»: на Украине появилась «языковая полиция»

Днепропетровск, 17 ноября. На улицах Днепропетровска появились суровые «штурмовики» в камуфляже, следящие за тем, чтобы горожане не использовали русский язык.

В Днепропетровске, переименованном новыми украинскими властями в «Днепр», появились «языковые патрули» — молодые люди в камуфляжной одежде ходят по улицам города и следят за тем, чтобы жители говорили «только на мове». Тем, кто не хочет этого делать, «полицаи» предлагают пройти в отделение органов охраны правопорядка или выплатить штраф. Впрочем, делают они это неэффективно, поскольку даже не могут предъявить документов, подтверждающих их полномочия.

Требование «патрульных» пройти в отдел полиции и заплатить 150 гривен штрафа некоторые люди встречают смехом. Другие же прохожие открыто говорят о дискриминации и нарушении законов страны.

По некоторыми данным, идея создания «полиции языка» принадлежит депутату Верховной рады Андрею Денисенко, который известен своими радикальными убеждениями и не входит ни в одну из парламентских фракций. Впрочем, Денисенко после скандала, вызванного действиями «лингвистических штурмовиков», открестился от них и заявил, что все это — направленная против него провокация.

Тем не менее, сторонники Денисенко утверждают обратное.

«Мы поддерживаем законопроект Андрея Денисенко по защите украинского языка. Сейчас ситуация сложилась следующим образом, нардеп открыто открещивается от своей причастности. Говорит, что это всё ложь и провокация, хотя сам же публично, на всю страну, говорит, что этот законопроект актуален сейчас. Откровенно говоря, это очень некорректно и унизительно так поступать. Смешно, но Денисенко ещё и в шутку предлагал нам награду за этот эксперимент в виде билетов на футбол», — приводит слова одного из радикалов-неонацистов Леонида Кушнерова «Русская весна».

Напомним, после госпереворота на Украине в 2014 году новое руководство страны стало придерживаться антироссийской риторики. Киев подрывает не только экономическое сотрудничество с Москвой, но и стремится к разрыву культурных связей между народами. Русский язык на Украине стал подвергаться нападкам. Сейчас украинские власти разрабатывают законопроект, который должен ввести существенные ограничения на использование русского языка в общественных местах. За нарушения могут появиться штрафы, а контролировать исполнение закона должны «языковые инспекторы». Уже сейчас областные советы Тернополя, Житомира и Львова ввели запрет на использование русскоязычного культурного продукта: в этих регионах теперь нельзя говорить на русском языке в эфире местных телеканалов и радиостанций, а также транслировать русскоязычные фильмы.

По словам президента Украины Петра Порошенко, государственный язык является такой же частью «силы и мощи» Украины, как численность армии, «высокооснащенные» вооруженные силы и «развитая экономика».

Менее двух недель назад лидер украинской партии «Народный фронт» Арсений Яценюк потребовал у Верховной рады как можно скорее принять закон о государственном языке.

Между тем, около трети жителей Украины считают русский язык родным. По оценкам независимых экспертов, процент тех, кто предпочитает русский язык в быту, значительно выше.