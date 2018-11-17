Трамп сомневается в лояльности Пенса — СМИ

Вашингтон, 17 ноября. Президент США Дональд Трамп выразил сомнения в преданности вице-президента Майка Пенса, о чем неоднократно говорил со своими советниками, сообщают в СМИ.

В частных беседах со своими помощниками глава Белого дома Дональд Трамп неоднократно поднимал вопрос о лояльности вице-президента США Майка Пенса — об этом пишет The New York Times.

«То в одном, то в другом разговоре он задавал помощникам и советникам целенаправленный вопрос: предан ли Майк Пенс?» — сообщает издание.

Подчеркивается, что президент задавал этот вопрос так много раз, что вызвал обеспокоенность у своих помощников. По мнению некоторых из них, это говорит о растущем раздражении Трампа.

Что касается ответов, которые получал лидер США, то некоторые из советников убеждали его в полной лояльности Пенса, тогда как другие отмечали, что вице-президент не против порой «использовать ситуацию в своих целях».

Между тем, заместитель официального представителя Белого дома Хоган Гидли опровергает информацию о том, что Трамп сомневается в преданности вице-президента.

«Президент полностью поддерживает вице-президента и думает, что он великолепно выполняет работу, помогая реализовать политические курсы администрации», — заявил Гидли.

Напомним, не так давно Дональд Трамп отправил в отставку генерального прокурора США Джефферсона Сешнса, который являлся одним из «долгожителей» команды Трампа.