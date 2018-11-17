Ученые разглядели Атлантиду на снимках из космоса

Москва, 17 ноября. Специалисты компании Merlin Burrows заявили об обнаружении мифического государства Атлантида. При помощи спутниковых снимков специалисты обнаружили на юге Испании стены гавани неизвестного древнего города. Они уверены, что находка относится именно к Атлантиде.

Расположенные к северу от города Кандис в Андалусии затопленные руины были тщательно исследованы. Как отмечают ученые, вдоль береговой линии присутствуют следы не менее 15 населенных пунктов. По предположениям исследователей, остров-государство располагался на Иберийском полуострове на 150-160 км от Атлантического до Средиземного морей.

Напомним, ранее ученые заявили, что ошиблись при расчетах глобального потепления на Земле.