Ученые разглядели Атлантиду на снимках из космоса
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Москва, 17 ноября. Специалисты компании Merlin Burrows заявили об обнаружении мифического государства Атлантида. При помощи спутниковых снимков специалисты обнаружили на юге Испании стены гавани неизвестного древнего города. Они уверены, что находка относится именно к Атлантиде.
Расположенные к северу от города Кандис в Андалусии затопленные руины были тщательно исследованы. Как отмечают ученые, вдоль береговой линии присутствуют следы не менее 15 населенных пунктов. По предположениям исследователей, остров-государство располагался на Иберийском полуострове на 150-160 км от Атлантического до Средиземного морей.
Напомним, ранее ученые заявили, что ошиблись при расчетах глобального потепления на Земле.