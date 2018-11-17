Сирия: производство цемента в Тартусе ведется круглосуточно из-за высокого спроса

Тартус, 17 ноября. Крупнейший завод Сирийской Арабской Республики по производству цемента в Тартусе начал работать круглосуточно, чтобы удовлетворить постоянно растущий спрос.

Около пяти тысяч тонн цемента в сутки производится на крупнейшем в Сирии цементном заводе, расположенном в городе Тартус. Предприятие перешло на режим работы в четыре смены, чтобы удовлетворить высокий спрос на продукцию, в которой Сирийская Арабская Республика нуждается для послевоенного восстановления.

«Сейчас здесь работает четыре производственные линии, каждая из которых производит примерно 1250 тонн цемента в день. В год наше предприятие выдает около трех миллионов тонн», — сообщил генеральный директор предприятия Али Сулейман.

По словам руководителя, на заводе трудятся более двух тысяч рабочих, которые выполняют свои обязанности круглосуточно. Как подчеркнул Сулейман, многие из них в прошлом военные, осваивающие сейчас мирную профессию.

Гендиректор особо отметил, что на предприятии проводится модернизация оборудования, отложенная ранее из-за военных действий.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что в городе Ар-Растан провинции Хомс восстанавливается работа цементной фабрики, которая была приостановлена из-за атак незаконных вооруженных формирований.