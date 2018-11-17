Россиянин может стать руководителем Интерпола

Москва, 17 ноября. Генерал-майор МВД РФ Александр Прокопчук стал одним из двух кандидатов на должность президента Интерпола.

Действующий вице-президент Интепола Александр Прокопчук может возглавить организацию в случае победы на выборах, которые состоятся в среду, 21 ноября. Конкуренцию генерал-майору МВД России составляет исполняющий обязанности президента Интерпола Ким Чен Янг из Южной Кореи.

Прокопчук работает в международной организации уголовной полиции с мая 2006 года, когда он был назначен заместителем начальника Национального Центрального Бюро Интерпола при МВД России — начальником Российского национального контактного пункта по взаимодействию с Европолом.

Напомним, предыдущий руководитель Интерпола Мэн Хунвей подал в отставку в октябре нынешнего года, о чем сообщили в секретариате организации. Увольнению Хунвея предшествовала таинственная история с его исчезновением — он отправился в Китай и не вернулся во Францию. Позднее власти КНР сообщили о его задержании по подозрению во взяточничестве. Отметим, что Мэн Хунвей, параллельно с работой в Интерполе, занимал высокую должность в Министерстве общественной безопасности Китая.