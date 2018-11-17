«США, вон из Сирии!»: в Алеппо и Хаме прошли акции протеста против действий коалиции

Москва, 17 ноября. В Сирийской Арабской Республике продолжаются многотысячные акции студентов и трудящихся под названием «США, вон из Сирии!» («USA out of Syria!»), направленные против присутствия на сирийской территории сил международной коалиции во главе с Соединенными Штатами. Так, более тысячи человек приняли участие в мероприятии в городе Алеппо.

В христианском городе Махарда в провинции Хама прошло аналогичное мероприятие, участие в котором приняли около 250 человек, среди которых представители администрации города и партии Баас, ученики и преподаватели техникума Альшахид Фади Кудес.

В минувшую среду участниками акции стали более 500 человек, среди них были студенты университета города Хама. Все они выражали резкое несогласие с фактом оккупации своей страны вооруженными силами США, сообщает издание «Русская Весна».

Отметим, что международная коалиция во главе с США присутствует в Сирии с 2014 года незаконно. Ее действия проводятся без согласия и координации с властями САР и резолюции СБ ООН. США также поддерживают оппозиционные силы под предлогом борьбы с боевиками запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»1.

1 Организация запрещена на территории РФ.