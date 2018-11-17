В Аргентине сообщили о возможном обнаружении пропавшей подлодки «Сан-Хуан»

Москва, 17 ноября. В зоне поиска аргентинской подлодки «Сан-Хуан» обнаружен крупный объект с «высокой вероятностью совпадения».

Американская компания Ocean Infinity, продолжающая поиски пропавшей год назад аргентинской подводной лодки «Сан-Хуан», заявила об обнаружении в зоне поиска «крупного объекта» — об этом сообщает агентство MecroPress.

По данным представителей Ocean Infinity, металлический объект длиной около 60 метров похож на корпус подлодки и отнесен к категории «высокая вероятность совпадения».

В данный момент в сектор, где обнаружены вероятные обломки «Сан-Хуан» выдвинулось исследовательское судно, на борту которого имеется специальное оборудование.

Напомним, подводная лодка «Сан-Хуан» перестала выходить на связь 15 ноября 2017 года. На борту субмарины находились 44 члена экипажа. В последнем сообщении, полученном с подлодки, сообщалось о пожаре в аккумуляторном отсеке, который возник после попадания забортной воды через систему вентиляции.

Ранее стало известно, что Ocean Infinity продлила сроки поиска исчезнувшей подводной лодки ВМС Аргентины «Сан-Хуан» до апреля 2019 года