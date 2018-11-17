Бутина отозвала в США прошение о снятии обвинений

Вашингтон, 17 ноября. Россиянка Мария Бутина, обвиняемая в шпионаже, не будет требовать снятия с нее обвинений.

Гражданка РФ Мария Бутина, которая продолжает находиться под арестом в США, отозвала прошение о полном или частичном снятии с нее обвинений — об этом говорится в материалах суда округа Колумбия.

«Бутина отправляет это уведомление, чтобы проинформировать суд, что отзывает свое прошение», — говорится в заявлении адвокатов россиянки.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Бутина требует от суда снять с нее все или часть обвинений, поскольку обвинительное заключение по ее делу нарушает принцип свободы слова, а отдельные пункты обвинения недостаточно различаются, так что нет никакого повода предъявлять их по отдельности.

Напомним, россиянка Мария Бутина была арестована в США в середине июля по обвинению в якобы имевшей место работе незарегистрированным иностранным агентом. Девушке грозит наказание в виде 15 лет лишения свободы.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала заключение Марии Бутиной произволом и потребовала от властей США прекратить издевательства над ней.