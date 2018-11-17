Медведев заявил о необходимости совершенствовать ВТО

Порт-Морсби, 17 ноября. Всемирная торговая организация (ВТО) должна постоянно совершенствоваться, о чем заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на деловом саммите АТЭС.

По его словам, ВТО при этом не должна терять своего влияния. Ее совершенствование также должно происходить «без расшатывания основополагающих принципов ее работы, тем более — ее демонтажа, который означал бы крах цивилизованной торговли», пояснил Медведев.

Глава российского Кабмина также обратился с призывом объединить усилия с целью повысить эффективность ВТО и ее регуляторную роль.

Как отметил Медведев, оживление мировой экономики идет слишком медленно, однако она восстановилась после кризиса 2008 года.

«К сожалению, по ряду позиций мы сегодня смотримся хуже, чем десять лет назад», — констатировал премьер-министр.

Напомним, ранее сообщалось, что американские власти не делали никаких запросов о проведении встречи Медведева и вице-президента США Майкла Пенса во время саммита АТЭС.