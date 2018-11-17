Мэй призналась, что виски помог ей пережить утверждение Brexit

Лондон, 17 ноября. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй рассказала, что ей «трудно пришлось» в ходе утверждения окончательных соглашений по выходу из ЕС.

Первое, что сделала Тереза Мэй в среду, вернувшись домой после утверждения окончательного соглашения по Brexit, — пропустила стакан виски. Об этом премьер-министр рассказала в интервью Daily Mail.

Напомним, 14 ноября после пятичасовых переговоров Мэй добилась поддержки британского правительства в вопросе сделки с Евросоюзом по условиям Brexit. По ее словам, проект принятого соглашения — «лучшее, до чего можно было договориться». Мэй подчеркнула, что считает данный документ «решающим шагом», позволяющим двигаться вперед.

По словам политика, вечером того же дня дома ее встретил муж Филипп Мэй, который тут же предложил ей выпить.

«Трудно пришлось в эти пару дней. Когда я вернулась домой в среду поздно вечером около 11 часов, первое, что Филипп сделал — это налил мне виски», — рассказала Мэй.

Премьер-министр подчеркнула, что так же трудно ей пришлось и на следующее утро, когда она узнала об отставке министра Великобритании по Brexit Доминика Рааба.

Напомним, Рааб заявил об отставке, поскольку не может согласиться на условия выхода Великобритании из Евросоюза, которые предложила Тереза Мэй. Речь, в частности, шла о специальном нормативном режиме для Северной Ирландии, который регулировал вопросы торговли этого региона с ЕС. По мнению Рааба, он угрожает территориальной целостности государства.

Положениями соглашения недовольны и в британском парламенте, где могут запустить процедуру вынесения вотума недоверия премьер-министру. Кроме того, по условиям подготовленного премьером соглашения Евросоюз получил право вето, что дает ему право заморозить процесс выхода Соединенного Королевства.

Референдум по Brexit состоялся 23 июня 2016 года. За выход страны из ЕС проголосовали 51,9 % опрошенных, 48,1% британцев высказались за сохранение текущего статуса. Ожидается, что Соединенное королевство перестанет быть членом Евросоюза 29 марта 2019 года.