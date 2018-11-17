ЦРУ назвало вероятного заказчика убийства Хашукджи

Вашингтон, 17 ноября. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд мог отдать приказ об убийстве журналиста, обозревателя американской газеты The Washington Post Джамаля Хашукджи, о чем заявили в Центральном разведывательном управлении (ЦРУ). Соответствующую информацию приводит The Washington Post.

«Принятая позиция заключается в том, что это (убийство журналиста. — прим.ФАН) не могло произойти без его ведома или участия», — сообщает The Washington Post со ссылкой на источники в ЦРУ.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон будет сотрудничать с другими странами, чтобы привлечь к ответственности всех причастных к убийству обозревателя американской газеты The Washington Post.

Хашукджи пропал 2 октября после того, как вошел в здание генерального консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Позже турецкая генпрокуратура сообщила, что журналист был задушен, а его тело расчленено и уничтожено.