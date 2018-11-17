«Глупости какие-то»: Паулс прокомментировал слухи об эмиграции его семьи в США

Москва, 17 ноября. Латвийский композитор Раймонд Паулс опроверг слухи об эмиграции членов его семьи в Соединенные Штаты.

Раймонд Палус заявил, что информация об отъезде его семьи на постоянное место жительства в США не соответствует действительности. Об этом композитор сообщил в беседе с журналистом «РЕН ТВ». По словам музыканта, он впервые сталкивается с подобной версией о жизни его близких.

«Это все ерунда какая-то абсолютно. Глупости какие-то», — заявил Паулс.

Ранее Федеральное агентство новостей со ссылкой на издание Kas Jauns сообщило о том, что семья Паулса покинула Латвию, поскольку муж его дочери — иностранец, а внучки учились или учатся «в лучших американских университетах».

«Такая тенденция — дети всех, у кого есть деньги, учатся за границей», — приводит слова композитора Kas Jauns.

Напомним, Раймонд Паулс — советский и латвийский композитор, автор музыки к популярным песням известных исполнителей, таких как Алла Пугачева, Валерий Леонтьев, Лайма Вайкуле, Эдита Пьеха и многих других. В 1989 году Паулс был назначен министром культуры Латвийской ССР. Он сохранил эту должность и после провозглашения Латвией независимости, но в 1993 году оставил ее.

В 2002 году Раймонд Паулс совместно с Игорем Крутым выступил организатором Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна» в Юрмале.