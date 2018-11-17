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Посол России в США прокомментировал ситуацию вокруг договора о РСМД

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Посол России в США прокомментировал ситуацию вокруг договора о РСМД

Москва, 17 ноября. Российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что весь потенциал Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) еще не исчерпан, именно из этого, по его словам, исходит Москва. Соответствующую позицию он высказал в интервью телеканалу НТВ.

«Мы исходим из того, что весь потенциал этого договора еще не исчерпан и он может послужить интересам безопасности как РФ, так и США», — сказал российский дипломат.

Ранее американский президент Дональд Трамп объявил о намерении Вашингтона выйти из ДРСМД. Он отметил, что США будут заниматься наращиванием военного потенциала до того времени, пока остальные «не придут в себя», после чего Америка будет готова остановить этот процесс и приступить к сокращению вооружений.

Напомним, ранее руководство Европейского союза обратилось к США с призывом оценить последствия в сфере безопасности после возможного выхода из ДРСМД.

Автор: Тимур Румянцев
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