«Ядерное оружие НАТО бесполезно против России»: Кедми раскрыл подробности коллективной безопасности в Европе

Москва, 17 ноября. Израильский политолог и бывший сотрудник спецслужб Яков Кедми заявил, что ядерное оружие НАТО в Европе «бесполезно против России», а сама организация «совершенно излишняя» в нынешних условиях.

Порядок, сложившийся после Второй мировой войны, закончился, когда страны НАТО начали бомбить Югославию, и восстановить его — невозможно. Об этом в интервью «Российской газете» рассказал израильский политолог и бывший руководитель спецслужбы «Натив» Яков Кедми.

По словам эксперта, нынешние европейские возможности по обеспечению коллективной безопасности «полностью бесполезны», а некогда мощные армии ведущих стран ЕС — Франции и Германии — находятся в «плачевном состоянии», что исключает возможность создания единой европейской армии, о которой недавно говорил президент Франции Эммануэль Макрон. По мнению Кедми, единственная гарантия безопасности для стран Евросоюза заключается в договоренностях с США.

«Европа боится ракет как огня, ракет малого и среднего радиуса действия. Все эти ракеты предназначены для европейского театра военных действий. Европа меньше всего хочет, чтобы территории входящих в нее стран стали театром военных действий. Возможностей быстро создать самой ракеты, которые будут способны конкурировать с российскими, у Европы нет. Такая Европа в своей оборонной политике полностью зависит от американцев», — отметил эксперт.

В этой ситуации, если Соединенные Штаты выйдут из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности и разместят свои пусковые установки в странах Европы, ЕС автоматически окажется под прицелом соответствующих российских вооружений. И данный факт, по мнению Кедми, является фактором, позволяющим Вашингтону оказывать давление на своих европейских партнеров. При этом США, как считает эксперт, не планируют вступать в вооруженный конфликт с Россией.

Как подчеркнул Кедми, НАТО на сегодняшний день является «совершенно излишней» организацией, не представляющей «ничего серьезного». По мнению политолога, Североатлантический альянс — бюрократическая структура, подвергающая США угрозе из-за принципов коллективной безопасности в условиях «неадекватных действий некоторых европейских политиков».

«Соединенные Штаты — слишком серьезная страна, чтобы ставить под удар свои интересы из-за какого-то амбициозного князька. Ситуация с бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили, затеявшим войну в Южной Осетии, научила НАТО и американцев очень многому. США захотят вступать в конфликт с Россией из-за кого? Из-за Латвии? Если кто-то думает, что из-за Латвии французы или американцы пошлют своих солдат умирать, они ошибаются», — заявил Кедми.

Израильский политолог считает, что конечная цель президента США Дональда Трампа заключается в том, чтобы вести переговоры на более выгодных для США условиях. Конфронтация в глазах Трампа является «предисловием», необходимой базой для пересмотра существующих соглашений или существующего порядка.

«Такой же сценарий Трамп будет реализовывать в отношении России. Президент США хочет заключить новые соглашения, старые его не устраивают. Даже если новый договор в значительной степени будет повторять старый, Трампу нужно показать, что это его новый договор», — резюмирует эксперт.

Напомним, Трамп сообщил о планах выйти из договора о ракетах малой и средней дальности из-за того, что Москва, якобы, нарушает соглашение. При этом обвинения глава Белого дома не подкрепил какими-либо доказательствами. Российская сторона в свою очередь заявила, что Вашингтон размывает основы договора. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, данный факт уже неоднократно был доказан на разных уровнях. Евросоюз призвал обе стороны сохранить ранее достигнутые договоренности и не выходить из соглашения.

