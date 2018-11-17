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В московских МФЦ появились памятки о необходимости удаления личных данных с компьютеров

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В московских МФЦ появились памятки о необходимости удаления личных данных с компьютеров

Москва, 17 ноября. Во всех центрах государственных слуг в российской столице появились напоминания о необходимости удаления персональных данных после того, как посетители завершат сеанс работы на общедоступных компьютерах, которые находятся в офисах МФЦ. 

«Центры госуслуг постоянно работают над качеством оказания услуг: мы внимательно относимся ко всем замечаниям и стараемся сразу исправлять ситуацию», — говорится в сообщении пресс-службы государственного бюджетного учреждения «МФЦ города Москвы».

Ранее в московском МФЦ опровергли данные, которые опубликовало издание «Коммерсантъ». Журналисты газеты утверждали, что на компьютерах для общего доступа в МФЦ остаются реквизиты счетов в банках и других документов, множество скан-копий паспортов, а также анкет с указанием мобильных телефонов пользователей, ранее воспользовавшихся общедоступными компьютерами. Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций также не выявила факты несоблюдения МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг закона о персональных данных. 

Автор: Тимур Румянцев
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