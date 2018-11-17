«Это просто дымовая завеса»: украинский эксперт заявила о бесполезности антироссийских санкций

Москва, 17 ноября. Украинский эксперт в области международной политики Ирина Верещук заявила, что антироссийские санкции не работают должным образом из-за «парадоксальной ситуации» в политическом устройстве мира.

Эксперт по международным делам Ирина Верещук в эфире телеканала «112 Украина» рассказала о «многополярном устройстве» мира, назвав «парадоксальной ситуацией» то, что каждая страна ищет свою возможность заявить о себе, о своем суверенитете и мировоззрении.

«Поэтому говорить об эффективности санкций, вы понимаете, не приходится», — отметила Верещук.

Эксперт добавила, что санкции, которые могут быть введены в отношении РФ из-за признания результатов выборов в ДНР и ЛНР, окажутся бесполезными, поскольку это лишь «демонстративный шаг».

«Санкции, за которые голосует господин Турчинов, о том и говорят, что они будут персональными и затронут некоторых российских высокопоставленных лиц и бизнесменов, но на самом деле это просто дымовая завеса, если можно так сказать, потому что как работали российские бизнесмены на украинском рынке, так и работают. Так что я не верю, что эти новые санкции будут работать», — заключила Верещук.

Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что Киев готовит «мощный пакет разноплановых санкций» против руководителей, вдохновителей и организаторов выборов в Донбассе, а также наблюдателей из европейских стран.

Выборы глав ЛНР и ДНР, а также депутатов местных законодательных органов, прошли 11 ноября. В качестве международных наблюдателей в них приняли участие около 50 представителей 14 стран, которые зафиксировали отсутствие нарушений в ходе голосования и подведения итогов. В России признали результаты выборов, однако Украина, США и ряд стран Европы считают их нелегитимными.

