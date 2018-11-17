США помогут Киеву в борьбе с «российской агрессией»

Вашингтон, 16 ноября. Госсекретарь США Майк Помпео пообещал министру иностранных дел Украины Павлу Климкину обеспечить для России «соответствующие последствия» за «агрессию».

В ходе заседания США-Украина по стратегическому партнерству госсекретарь США Майк Помпео обсудил с главой МИД Украины Павлом Климкиным проведение Киевом демократических реформ, независимость украинских судов и соблюдение прав человека, однако, основным вопросом уже традиционно стали украино-российские отношения. Помпео заявил, что Соединенные Штаты являются «другом» Киева и пообещал помочь в борьбе с «российской агрессией».

«Дух смелости и решительности продолжает направлять Украину, которая борется за свой суверенитет и территориальную целостность перед лицом российской агрессии​​​. В этом отношении у Украины нет большего друга, чем США», — заявил Помпео.

Госсекретарь Соединенных Штатов подчеркнул готовность обеспечивать России «соответствующие последствия» до тех пор, пока не будут выполнены минские соглашения и Россия «не вернет контроль над Крымом Украине».

Отметим, что Москва неоднократно указывала на абсурдность попыток увязать антироссийские санкции с выполнением минских соглашений, поскольку Россия не является стороной конфликта в Донбассе.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что президент Украины Петр Порошенко призвал страны ЕС и США усилить санкции в отношении России за «вмешательство в избирательный процесс» на Украине.

Напомним, российско-украинские отношения ухудшились после 2014 года, когда в результате госпереворота на Украине к власти пришли силы, декларирующие своей целью насильственную «украинизацию» русскоязычного населения страны. В тот момент в Донбассе отказались признать легитимность нового правительства и объявили о провозглашении независимости.

В то же время жители Крыма в ходе всенародного референдума высказались абсолютным большинством голосов за воссоединение с Россией. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что данный процесс был полностью демократичным и соответствовал международному праву и уставу ООН, а вопрос о принадлежности Крыма решен «раз и навсегда» и не подлежит пересмотрению.