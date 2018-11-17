Захарова изобличила ложь Bellingcat в «новом расследовании» по Петрову и Боширову

Москва, 17 ноября. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что британский проект Bellingcat попался на лжи в «новом расследовании», посвященном Александру Петрову и Руслану Боширову. Соответствующую запись она опубликовала на своей странице в социальной сети Facebook.

Захарова отметила, что британские журналисты противоречат ими же озвученным «фактам».

«Я знала, что этот момент наступит! И он наступил. Bellingcat сам себя вывел на чистую воду», — написала дипломат.

Представитель МИД РФ в шутку похвалила британцев за изобретательность.

«Надо было дописать: а сотрудники СВР на зависть сотрудникам Росгвардии стояли во дворе на шухере. Класс! Нет предела фантазии у партнеров», — посоветовала представитель российского внешнеполитического ведомства.

Ранее сообщалось о реакции Захаровой на более раннюю публикацию Bellingcat о Петрове и Боширове.