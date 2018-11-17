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Блогер проверил iPad Pro на прочность и с легкостью его сломал

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Блогер проверил iPad Pro на прочность и с легкостью его сломал

Москва, 17 ноября. Блогер JerryRigEverything, обычно специализирующийся на обзоре смартфонов, обратил свое внимание на планшет iPad Pro и проверил его на прочность.

С тестом на царапины и защиту стекла гаджет от Apple справился достойно, хоть и не без нареканий. Однако тест на изгиб дорогой планшет прошел куда менее удачно.

На видео видно, как блогер без особых усилий переламывает планшет пополам. Из видео JerryRigEverything можно сделать вывод, что владельцам новых планшетов стоит соблюдать повышенную осторожность в ситуациях, когда корпус устройства подвергается подобным нагрузкам.

Apple представила новое поколение iPad Pro на презентации 30 октября. Новый iPad Pro с диагональю экрана в 11 дюймов, стоит 799 долларов, тогда как год назад его стоимость начиналась от 649 долларов. Как сообщала «Газета.ру», по мнению экспертов, за эффектной презентацией скрывается не только желание угодить своим фанатам, но и очередное повышение цен. При этом люди часто переплачивают даже за те функции, которые им не нужны.

Автор: Олеся Волкова
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