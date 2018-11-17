РПЦ одобрила решение Польской церкви о запрете общения с украинскими раскольниками

Москва, 17 ноября. Русская православная церковь выразила поддержку решению Польской церкви о запрете общения с украинскими раскольниками из так называемого Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ). Об этом сообщает ТАСС.

В Соборе епископов подчеркивают, что действия неканонических церковных организаций на Украине приводят к беспорядку и хаосу.

«Только соблюдение догматических и канонических норм церкви и сохранение вековых традиций защитят православие от сложных экклезиальных последствий в международном масштабе», — убеждены в Польской православной церкви.

Польские архиереи также подвергли критике действия Константинополя, вступившего в диалог с раскольниками.

Ранее в пресс-службе РПЦ заявили, что патриарх Варфоломей будет нести личную ответственность за проявления насилия на религиозной почве на Украине.