Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

РПЦ одобрила решение Польской церкви о запрете общения с украинскими раскольниками

383
0 Оставить комментарий

РПЦ одобрила решение Польской церкви о запрете общения с украинскими раскольниками

Москва, 17 ноября. Русская православная церковь выразила поддержку решению Польской церкви о запрете общения с украинскими раскольниками из так называемого Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ). Об этом сообщает ТАСС.

В Соборе епископов подчеркивают, что действия неканонических церковных организаций на Украине приводят к беспорядку и хаосу.

«Только соблюдение догматических и канонических норм церкви и сохранение вековых традиций защитят православие от сложных экклезиальных последствий в международном масштабе»,  — убеждены в Польской православной церкви.

Польские архиереи также подвергли критике действия Константинополя, вступившего в диалог с раскольниками.

Ранее в пресс-службе РПЦ заявили, что патриарх Варфоломей будет нести личную ответственность за проявления насилия на религиозной почве на Украине.

Автор: Сергей Свазовский
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.