«Северный поток – 2» подрывает безопасность Украины»: Киев и Вашингтон объединились против строительства газопровода

Вашингтон, 17 ноября. Соединенные Штаты и Украина договорились о совместных действиях против реализации проекта по строительству магистрального газопровода «Северный поток – 2».

«Северный поток – 2» подрывает «экономическую и стратегическую безопасность» Украины — об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео в ходе встречи с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным. Киев и Вашингтон договорились о совместных действиях против реализации проекта по строительству газопровода, который должен соединить Россию и страны Европы.

«Северный поток — 2» подрывает безопасность Украины и представляет риск дальнейшего подрыва суверенитета европейских стран, которые зависят от российского газа. Мы не хотим, чтобы наши европейские друзья стали жертвой политико-экономического давления», — заявил Помпео.

Взамен США предлагают «европейским партнерам» собственный проект, подразумевающий строительство в Европе регазификационных терминалов под поставки американского сжиженного природного газа. Соединенные Штаты требуют от участников проекта «Северный поток – 2» выйти из него и угрожают санкциями тем из них, кто этого не сделает.

«Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток газопровода, которые пройдут от российского побережья Балтийского моря до Германии. Москва неоднократно отмечала, что «Северный поток – 2» исключительно бизнес-проект.

В министерстве иностранных дел РФ заявили, что Вашингтон применяет политическое давление на европейские страны, однако, в настоящее время есть все условия, чтобы продолжить строительство газопровода. Как отмечают в МИД РФ, Соединенные Штаты сами применяют политико-экономическое давление, в котором пытаются обвинить Россию, для продвижения на европейский рынок своего газа.

«За всем этим политическим нажимом очевидно совершенно другое: США пытаются продвинуть собственный газ, который дороже, на европейские рынки», — прокомментировал ситуацию заместитель главы МИД РФ Александр Грушко.

Роль Украины, сопротивляющейся реализации «Северного потока – 2» заключается в том, что Киев боится потерять деньги, которые получает сегодня за транзит российского газа в Европу. По оценкам компании «Нафтогаз» речь может идти о трех миллиардах долларов в год.

Впрочем, несколько дней назад украинский эксперт в сфере энергетики Дмитрий Марунич рассказал о неспособности Киева остановить «Северный поток — 2», так как Украина не имеет эффективных механизмов для влияния на его реализацию. Эксперт подчеркнул, что не видит эффективных рычагов, или механизмов, которыми украинские власти могут повлиять на реализацию проекта. Попытки Киева оказать влияние на Европу, по его мнению «малоэффективны».

«Такие механизмы, к сожалению, уже исчерпаны. Украина не является участником этого проекта, он не проходит через ее территорию. Как она может повлиять?», — задался вопросом Марунич.

По мнению эксперта, реализации «Северного потока – 2» не поставит крест на украинской газотранспортной системе. Но уменьшит количество проходящего через нее газа.

Между тем в Германии, которая является одним из ключевых участников проекта, считают позицию Украины «излишне критичной». По словам канцлера ФРГ Ангелы Меркель, Берлин, продолжая реализацию проекта по строительству газопровода, готов учитывать мнение Украины и заключить транзитный договор, согласно которому Киев получит некие гарантии на транзит определенного объема российского газа.

Напомним, ввод в строй «Северного потока – 2» запланирован на вторую половину 2019 года.