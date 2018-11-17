Украинцы устроили массовую драку из-за «бесплатных подачек» Ляшко

Киев, 17 ноября. Жители города Каменки Днепропетровской области Украины устроили драку во время раздачи подарков от «Радикальной партии» Олега Ляшко.

Видео давки в очереди за подарками от Ляшко опубликовал на своей странице в Facebook бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.

«Люди, доведенные до крайней степени нищеты, готовы друг друга поубивать, даже не замечая вокруг себя детей, за подачки от одной из политических партий, которые, представляя действующую власть, и привели народ к такому бедственному состоянию войны, коллапсу», — пишет Журавко.

Экс-депутат обратил внимание на то, что таким способом Ляшко пытается купить голоса избирателей. Комментируя происходящее на видео, Журавко пришел к выводу, что сегодня «Украина — это не Европа, это хуже, чем в Африке».

Украинцам бывший депутат напомнил, что «Ляшко есть не только пособник убийц, он и сам убийца, и есть соучастник развала» Украины.

Отметим, Ляшко известен своими резкими высказываниями, которые многие эксперты называют популистскими в преддверии выборов президента Украины. Ранее, как сообщало Федеральное агентство новостей, Ляшко с трибуны Верховной рады раскритиковал действия региональных чиновников и президента страны Петра Порошенко, которые, по его словам, превратили Украину в «свалку импортного хлама со всего мира».

В сентябре Ляшко записал видеообращение к главам иностранных государств. Мировых политиков, в том числе США, он обвинил в обмане в связи с отказом Украины от третьего ядерного потенциала в мире. При этом он заявил, что для Украины «очень унизительно просить в США оружие» для защиты своих территорий, когда она могла бы иметь собственный мощный ядерный потенциал.