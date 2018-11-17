США хотят ужесточить санкции против России «до выполнения минских соглашений»
Вашингтон, 17 декабря. Соединенные Штаты Америки планируют ужесточить санкции против России «до выполнения минских соглашений». Такое заявление сделал госсекретарь США Майкл Помпео в ходе беседы с главой МИД Украины Павлом Климкиным.
Американский дипломат пообещал усиливать ограничительные меры до выполнения договоренностей, достигнутых в Минске.
«Мы продолжим навязывать последствия России, пока Москва не выполнит целиком минские соглашения и не вернет Украине контроль над Крымом», — заключил Помпео.
Следует отметить, что Москва неоднократно указывала на абсурдность попыток увязать антироссийские санкции с выполнением минских соглашений, поскольку Россия не является стороной конфликта в Донбассе.
Что касается Крыма, то его воссоединение с РФ не подлежит ревизии. Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что этот вопрос решен раз и навсегда.