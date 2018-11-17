Самый яркий звездопад осени можно будет увидеть ближайшей ночью

Москва, 17 ноября. В московском планетарии рассказали, что в ночь с 17 на 18 ноября «падающие звезды» будут появляться примерно 15 раз в час.

Ночь, когда можно загадать все накопившиеся желания, наступит с субботы на воскресенье, 18 ноября. Как поясняют специалисты в области астрономии, на этот период придется максимум самого яркого осеннего звездопада — метеорного потока Леониды.

«Время действия этого потока — с 6 по 30 ноября, максимум же приходится на ночь с 17 на 18 ноября. Луна будет находиться в фазе первой четверти и наблюдениям не помешает», — рассказали в Московском планетарии.

Ожидается, что в небе над российской столицей можно будет увидеть до 15 «падающих звезд» в час, однако, наблюдать за ними лучше за пределами городской черты.

«Идеальными условиями для наблюдения метеорных потоков является ничем не засвеченное ночное небо, районы, удаленные от городских огней, где небо темнее, а горизонт более открытый. Наблюдать метеорные потоки можно невооруженным глазом», — подчеркнула астроном Людмила Кошман.

В Московском планетарии добавили, что каждую осень Земля встречается с несколькими метеорными потоками, поскольку планета проходит пылевые шлейфы комет.