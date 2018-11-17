Климкин заявил о стремлении Киева укреплять взаимодействие с США

Вашингтон, 17 ноября. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал о стремлении Киева укреплять взаимодействие с Соединенными Штатами в военной сфере. Соответствующее заявление прозвучало по итогам встречи с государственным секретарем Майком Помпео.

«Мы будем укреплять наши оборонные возможности и взаимодействие с США в этой области», — отметил глава украинского внешнеполитического ведомства.

Как отметил Климкин, в ходе встречи с Помпео были рассмотрены пути, как Киев и Вашингтон будут продолжать работу вместе, чтобы, по его словам, «усилить наше сопротивление».

Министр заявил, что Киев ценит американскую поддержку в области усиления обороноспособности Украины.

Ранее Климкин, выступая в Вашингтоне, заявил, что США должны сохранить действующие санкции против РФ и даже усилить их.