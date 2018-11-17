Эксперты назвали лучшие сериалы 2018 года

Вашингтон, 17 ноября. Специалисты американского журнала Time назвали десять лучших телевизионных сериалов по итогам 2018 года. Ознакомиться с рейтингом можно на сайте издания.

На первой строчке расположился сериал «Убивая Еву» производства Великобритании. Картина повествует о сотруднице британской разведки Евы Поластри, которая следит за наемным убийцей.

Вторая позиция рейтинга осталась за «Острыми предметами». Главная героиня, Каммила Прикер, побеждает алкоголизм и пишет детектив о двойном убийстве.

Тройку призеров замкнули «Атланты». Во втором сезоне сериала два брата-репера проходят тернистый путь к славе.

Ранее эксперты назвали десять лучших сериалов современности. Об этом сообщала Газета.ru. Издание отмечает, что рейтинг был составлен по итогам опросов актеров, режиссеров, продюсеров, а также представителей смежных профессий.