«Фантастические твари» взорвали кинопрокат в России

Москва, 17 ноября. В первый день проката вторая часть «Фантастических тварей» собрала 85% выручки всех российских кинотеатров.

Новый художественный фильм «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» в первый день проката оставил далеко позади конкурентов из соседних кинозалов, а также достижения первой части дилогии — «Фантастические твари и где они обитают».

Новинка в день премьеры в России и странах СНГ собрала на сеансах около 85% зрителей, посетивших кинотеатры 15 ноября, принеся в кассы более 140 миллионов рублей. Напомним, первая часть франшизы по миру Гарри Поттера принесла в первый день немногим более 100 млн рублей.

По прогнозам экспертов, за ближайший уикенд «Преступления Грин-де-Вальда» могут принести около 870 млн, а зрителям придется постоять в очереди или покупать билеты заранее. Так, в день премьерного показа «Фантастические твари» собрали на каждом сеансе примерно по 37 человек. Рекорд посещаемости установлен в Воронеже — там в кинозалах собрались в среднем по 54 человека.

Напомним, двумя неделями ранее российский кинопрокат возглавил фильм «Богемская рапсодия», посвященный жизненному пути легендарной группы Queen. Однако, у «Фантастических тварей» есть все шансы кратно побить рекорды картины про Фредди Меркьюри, собравшей в прокате за первые четыре дня 245 млн рублей.