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Политолог раскрыл мотивы Порошенко, потребовавшего от США и ЕС усилить санкции против РФ

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Политолог раскрыл мотивы Порошенко, потребовавшего от США и ЕС усилить санкции против РФ

Москва, 17 ноября. Призывы президента Украины к США и ЕС об усилении санкций против РФ связаны с необходимость получения Киевом денег «под какой-то повод», считает политолог Александр Асафов.

«Надо отметить, что новые санкции появляются, вот только Порошенко на них не влияет, — заявил Асафов в интервью RT

По словам политолога, близость России к Украине является «основанием для осуществления бизнес-процесса Порошенко, который наполняет украинскую экономику деньгами». Громкие заявления украинского президента, по словам эксперта, связаны с тем, что «стране нужно очень много денег, которые неоткуда взять, но можно попросить под какой-то повод».

Асафов добавил, что до выборов нового главы страны у Порошенко осталось немного времени. И ему необходимо «привлечь симпатии своих иностранных партнеров, которые из всех кандидатов на пост президента должны выбрать именно его». Именно поэтому Порошенко пытается «синхронизироваться» с частью американской повестки о необходимости введения новых антироссийских санкций до 27 ноября.

Как сообщало Федеральное агентство новостей, в пятницу Порошенко призвал Вашингтон и Евросоюз усилить санкции против России. В ходе встречи с делегациями Национального демократического института США и Европарламента он заявил о якобы имевших место случаях вмешательства Москвы в избирательный процесс на Украине.

Автор: Олеся Волкова
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