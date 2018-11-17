Крым в 2018 году посетило рекордное число туристов за всю историю полуострова

Москва, 17 ноября. По итогам 2018 года Крым посетило рекордное число туристов за всю историю полуострова.

В Крыму подводят итоги очередного туристического сезона. По данным Федерального агентства по туризму, в нынешнем году полуостров посетят около 6,5 млн человек, что является абсолютным рекордом и значительно выше показателей прошлого года.

«Это рекордная цифра. По состоянию на 1 сентября 2018 года Крым уже посетило более 6,3 миллиона человек. Это на треть выше, чем за аналогичный период прошлого года», — заявил руководитель Ростуризма Олег Сафонов.

В ведомстве связывают увеличение турпотока с улучшением транспортной доступности курортов Крыма: открытием нового аэропорта в Симферополе и движения по автомобильному мосту, связавшему полуостров с материком.

Как отмечают специалисты, Крымский мост привел к появлению нового типа отдыхающих — это так называемые «автомобильные» туристы, которые своими силами колесят по Крыму, добираясь даже туда, где обычно не встретишь путешественников.

В свою очередь, запуск чартерных зимних рейсов в Крым позволил сохранить высокий уровень турпотока даже в «низкий» сезон — туры на «пакетный» отдых в регионе раскуплены до января будущего года.

«До конца года общее число гостей, посетивших Крым, составит более 6,5 миллиона человек. Это абсолютный рекорд, так как такое число отдыхающих полуостров никогда не посещало», — добавил Сафонов.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Крым вошел в число самых популярных туристических направлений на новогодние праздники.