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Суд в США перенес рассмотрение дела Бутиной на 19 декабря

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Суд в США перенес рассмотрение дела Бутиной на 19 декабря

Вашингтон, 17 ноября. Суд федерального округа Колумбия Соединенных Штатов постановил перенести следующее судебное заседание по делу арестованной в США гражданки России Марины Бутиной с 6 на 19 декабря. Об этом сообщает ТАСС.

Агентство отмечает, что о переносе заседания просила, как сторона защиты, так и обвинение. Следует отметить, что накануне адвокаты Бутиной попросили суд обязать прокуратуру сузить обвинение. По их мнению, представленное заключение является слишком широким и нарушает конституционные права подзащитной.

Россиянка Ирина Бутина была арестована в США накануне встречи Дональда Трампа и Владимира Путина в июле 2018 года. В Вашингтоне считают, что задержанная вела деятельность в пользу иностранного государства.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что выдвинутые против россиянки обвинения являются надуманными.

Автор: Сергей Свазовский
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