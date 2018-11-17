В Совете Федерации прокомментировали назначение нового министра по Brexit

Москва, 17 ноября. Премьер-министр Британии Тереза Мэй окружает себя людьми, поддерживающими ее решения по Brexit. Об этом заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов, комментируя назначение Стивена Баркли на пост министра по вопросам Brexit.

В интервью RT Морозов отметил, что Brexit «расколол британскую элиту, правящую партию, союзников и ближайших партнеров Терезы Мэй». Причиной отставки экс-главы МИД Великобритании Бориса Джонсона, по его словам, также является Brexit.

По мнению сенатора, британские власти на сегодняшний день не могут определиться, какой вариант выбрать: идти по жесткому пути Brexit или искать компромисс.

Морозов добавил, что глава британского правительства имеет на руках все «ключи от новых назначений» и окружает себя людьми, которые будут поддерживать ее решения по варианту расставания с Евросоюзом.

В пятницу бывший замминистра здравоохранения Британии Стив Баркли был назначен министром по вопросам Brexit. Как сообщала «Газета.ру», он сменил на этой должности Доминика Рааба.

Как сообщало Федеральное агентство новостей, в минувший четверг Мэй заявила, что Великобритания выйдет из состава ЕС без всяких процедур, если соглашение по Brexit так и не будет подготовлено.