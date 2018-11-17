Продажи четырехкамерного смартфона Samsung стартовали в России

Москва, 17 ноября. Смартфон Samsung Galaxy A9 с четырьмя встроенными камерами начал продаваться в России.

Объективы обладают разными параметрами: портретная камера с разрешением пять мегапикселей и функцией «живой фокус», основная камера в 24 мегапикселя, первый объектив первый представляет из себя широкоугольную камеру с разрешением восемь мегапикселей, второй — телеобъектив с двукратным оптическим зумом и разрешением десять мегапикселей.

Все это позволяет смартфону работать в 19 режимах оптимизации изображения: Текст, Птицы, Снег, Водопад, Ночь, Улица, Побережья, Закат и рассвет, Пляж, Горы, Небо, Деревья, Зелень, Пейзаж, Животные, Интерьер, Цветы, Портрет, Еда.

Кроме того, смартфон может определять кадры с закрытыми глазами, а также распознавать дефекты на снимках, если они получились засвеченными или размытыми.

Напомним, ранее в Сети появилась информация о технических характеристиках, а также ценах смартфона Samsung Galaxy S10.