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Инвесторы Facebook призвали Цукерберга уйти в отставку

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Инвесторы Facebook призвали Цукерберга уйти в отставку

Менло-Парк, 17 ноября. Инвесторы Facebook призвали уйти в отставку главу компании Марка Цукерберга. Соответствующее заявление сделал старший вице-президент Trillium Asset Management Йонас Крон.

По его мнению, совмещение должностей генерального директора и председателя является недопустимым. Следствием подобного положения вещей могут стать злоупотребления в экономической сфере компании. Крон добавил, что Facebook стремится к некому особому статусу по отношению к другим субъектам хозяйствования.

«Это не так. Это компания, и компании должны иметь разделение председателя и генерального директора»,  — убежден американский инвестор.

Крон полагает, что совмещение должностей Цукербергом наносит репутации Facebook серьезный ущерб.

Ранее стало известно, что Цукерберг запретил запретил руководству Facebook пользоваться iPhone.

Автор: Сергей Свазовский
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