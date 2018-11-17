Инвесторы Facebook призвали Цукерберга уйти в отставку

Менло-Парк, 17 ноября. Инвесторы Facebook призвали уйти в отставку главу компании Марка Цукерберга. Соответствующее заявление сделал старший вице-президент Trillium Asset Management Йонас Крон.

По его мнению, совмещение должностей генерального директора и председателя является недопустимым. Следствием подобного положения вещей могут стать злоупотребления в экономической сфере компании. Крон добавил, что Facebook стремится к некому особому статусу по отношению к другим субъектам хозяйствования.

«Это не так. Это компания, и компании должны иметь разделение председателя и генерального директора», — убежден американский инвестор.

Крон полагает, что совмещение должностей Цукербергом наносит репутации Facebook серьезный ущерб.

Ранее стало известно, что Цукерберг запретил запретил руководству Facebook пользоваться iPhone.