Глава Еврокомиссии появился на публике в ботинках разного цвета

Москва, 17 ноября. Президент Европейской комиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер появился в ботинках разного цвета на пресс-конференции по итогам встречи с лидером Южной Африки Сирилом Рамафосой и председателем Евросовета Дональдом Туском. Видео, опубликованное в Twitter, широко обсуждают как обычные интернет-пользователи, так и мировые политики.

На видеозаписи женщина внимательно осматривает обувь президента ЕК, после чего провожает его со сцены. По данным СМИ, позднее Юнкер появился на фотографиях в одинаковых ботинках черного цвета.

Jean-Claude #Junker quite sozzled ???????? being escorted from the stage by an aide and wearing odd shoes one black shoe and one brown shoe. #EU #Brexit pic.twitter.com/iJgPGJPm3w — Pól Ó Géibheannaigh (@pol_og) November 16, 2018

Комментируя инцидент, британский журналист Пол Джозеф Уотсон напомнил, что Юнкера преследуют слухи о том, что у него есть проблемы с алкоголем. И теперь он появился на публичном мероприятии в обуви разного цвета.

Греческий политик Кристос Паппас подчеркнул, что «это даже не смешно», поскольку Юнкер — «лидер 500 миллионов европейцев».