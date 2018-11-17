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Глава Еврокомиссии появился на публике в ботинках разного цвета

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Глава Еврокомиссии появился на публике в ботинках разного цвета

Москва, 17 ноября. Президент Европейской комиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер появился в ботинках разного цвета на пресс-конференции по итогам встречи с лидером Южной Африки Сирилом Рамафосой и председателем Евросовета Дональдом Туском. Видео, опубликованное в Twitter, широко обсуждают как обычные интернет-пользователи, так и мировые политики.

На видеозаписи женщина внимательно осматривает обувь президента ЕК, после чего провожает его со сцены. По данным СМИ, позднее Юнкер появился на фотографиях в одинаковых ботинках черного цвета.

Комментируя инцидент, британский журналист Пол Джозеф Уотсон напомнил, что Юнкера преследуют слухи о том, что у него есть проблемы с алкоголем. И теперь он появился на публичном мероприятии в обуви разного цвета.

Греческий политик Кристос Паппас подчеркнул, что «это даже не смешно», поскольку Юнкер — «лидер 500 миллионов европейцев».

Автор: Олеся Волкова
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